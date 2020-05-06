شكري يبحث هاتفيًا مع نظيرته الجنوب إفريقية علاقات التعاون

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور.وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا - خلال الاتصال الهاتفي - أنشطة واجتماعات الاتحاد الأفريقي، اتصالًا بتسلم جنوب أفريقيا رئاسته من مصر في شهر فبراير الماضي، كما جرى استعراض عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المُشترك.وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين بحثا أيضا التحديات الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا" المُستجد، حيث تم التأكيد على أهمية تنسيق وتضافر كافة الجهود للتصدي للآثار الناجمة عنه على الصعيد القاري.كما تناول الوزيران - خلال الاتصال - سُبل تعزيز مسار التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا.