محاكمة عاطلين لسرقة شقق الزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية، بأسلوب التسلق.وكشفت التحقيقات أنه أثناء تفقد رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبه في المتهمين وهم "محمد.م" و"عاطف.خ" وبالكشف عليهم تبين أن أحدهم مسجل خطر.وتبين قيامهم بسرقة منزل موظف بدائرة القسم والاستيلاء على "لاب توب" ومبالغ مالية، وأقرا بالسرقة عقب مرورهم بضائقة مالية، وتحرير محضر بالواقعة.