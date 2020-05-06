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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«في زمن الحجر».. مخاوف طلاب «أولى ثانوي» من الإنترنت

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:41 م
طالب
طالب
أريج الجيار
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حالة من الطوارئ تعيشها أسر طلاب الصف الأول الثانوي، تزامنا مع امتحانات نهاية العام إلكترونيا، في ظروف استثنائية يعيشها العالم أجمع، بعدما أجبر كورونا سكان العالم بالحجر الصحي داخل منازلهم، وبالتالى حاجة الجميع للأنترنت مع حلول شهر رمضان.

في الثامنة صباح اليوم الأربعاء، استيقظ يوسف ماريا، ليراجع دروسه قبل موعد امتحان مادة الجغرافيا،: "مش خايف من الامتحان على التابلت، بس خايف من النت يقطع".

تأتي مخاوف أغلب الطلاب، من أعطال شبكة الأنترنت، خصوصا بعدما زادت الأحمال عليها بعد تطبيق الحجر الصحي منذ بداية أبريل الماضي، الأمر الذي دفع والدة يوسف إلى اعلان حالة تأهب واستعداد وقت تأدية أبنها الامتحان:" طلبت من أولادي ميستخدموش النت وقت امتحان أخوهم علشان يقدر يخلص بسرعة".

نفس الاستعدادات تقريبا، اتخذتها أسرة أحمد يحيى، منذ الساعات الأولى صباح اليوم، فضلت والدته أن يجلس بمفرده في حجرته، وفرت الهدوء التام له حتى موعد امتحانه: "متوعدين على أيام الأمتحانات دى من زمان، بس المرة دي الظروف غير كل سنة، جددت باقات النت الإضافية علشان يضمن سرعة النت وقت الامتحان".

تحاول الأم أن تطمئن أبنها، إلا أن القلق والتوتر لم يفارقا السيدة الأربعينية، فقد قضت"هدي" فترة صعبة في الآونة الأخيرة، مع اقتراب اليوم الأول للامتحانات، كما تابعت ابنها "أحمد" باهتمام ورعاية حتى يتمكن من عبور تجربة الامتحانات الإلكترونية، لم يساورها القلق بشأن نجاح الخطوة في بداية الأمر "لأنهم عملوا اختبارات كتيرة الفترة اللي فاتت، الترم الأول كانوا بيروحوا المدرسة، بس هو بيتابع مع المدرسين على النت"، منذ تطبيق الحجر الصحي.

يقول أحمد إن الامتحانات جعله يشعر بالطمأنية إلى حد كبير: " كان عندي رهبة من فكرة الامتحان في البيت ولكن بعد أول يوم، تغلبت على التوتر، وإن شاء الله امتحان الجغرافيا يكون كويس النهارده".
«في زمن الحجر».. مخاوف طلاب «أولى ثانوي» من الإنترنت
«في زمن الحجر».. مخاوف طلاب «أولى ثانوي» من الإنترنت

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