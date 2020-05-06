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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

24 مليون جنيه.. صرف الدفعة الثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالسياحة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:39 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا بصرف الدفعة الثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، وتصل إلى 24 مليونا و192 ألفًا و572 جنيها، لنحو 23 ألفا و489 عاملًا يعملون في 110 منشآت متضررة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتبلغ الإعانة نسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأضاف الوزير أنه بذلك يصل إجمالي صرف الدفعات الأولى والثانية والثالثة من إعانات السياحة خلال أسبوعين إلى 89 مليونا و172 ألفا و465 جنيها، لنحو 79 ألفا و771 عاملا يعملون في 385 منشأة سياحية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد صرف الدفعات الثالثة يتبقى 3415 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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