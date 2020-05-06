كونتي: سأقضي فترة ولايتي كرئيس للحكومة الإيطالية «كاملة»

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه سيقضي فترة ولايته كرئيس للوزراء كاملة، بينما تتصاعد التوترات داخل ائتلافه الحاكم في ظل الصراع من أجل إعادة النشاط الاقتصادي المعطل.وقال كونتي لصحيفة "إل فاتو كوتيديان"، في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء ونقلتها وكالة أنباء "بلومبرج"، إن الحكومة الحالية متأكدة من أنها ستصل إلى نهاية فترتها في عام 2023، مشيرا إلى أن "قوى الأغلبية تدرك المسؤولية الكبيرة التي نتحملها".وقد تعرض كونتي، الذي يرأس ائتلافا يضم حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط، وأحزاب أصغر، لهجوم سياسي عندما بدأ تدريجيا في رفع حظر إيطاليا الصارم المفروض في أنحاء البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا.ويؤدي الانقسام الداخلي في الإدارة إلى تأخير حزمة تحفيز تقدر قيمتها بـ55 مليار يورو (60 مليار دولار) وسط خلافات مع حلفاء من بينهم حركة خمس نجوم والديمقراطيون، بشأن الاجراءات التي تتضمن تعزيز السيولة بالنسبة للشركات، ودخل طارئ للأشخاص المحاصرين في الاقتصاد الموازى (غير الرسمي)، بحسب ما ذكرته "بلومبرج".