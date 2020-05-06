«خطة النواب»: لن تمر موازنة لا تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية

قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لن تمر موازنة لا تتوافق مع الاستحقاق الدستوري.وأكد عيسى، أن أي موازنة لا بدّ أن تأتي متوافقة مع الاستحقاق الدستوري، ونحن اتفقنا مع وزارة المالية على أن يكون النسب المستحقة في الاستحقاق الدستوري للتعليم والبحث العلمي والصحة هي من آخر إجمالي للناتج المحلي.وأوضح أن الدستور نص على أن تكون النسب المخصصة للإنفاق ولم يقل مخصصات مالية وهناك فرق كبير بين الإنفاق والمخصصات وهذا الفرق هو فرق بين السماء والأرض وكل سنة نعمل على تفسير أسس حساب الاستحقاق الدستوري لأننا لا نملك أن نقدم موازنة غير دستورية أو لا تتفق مع الاستحقاق الدستوري الذي قال نسب وأرقام غير واضحة.