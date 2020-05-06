روسيا تبدأ غدا سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا سيبدأ غدا الخميس.وقال شويجو، خلال اجتماع بالمركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، اليوم الأربعاء: " سنبدأ غدا سحب وحدات الحماية الكيميائية والبيولوجية من إيطاليا"، وأضاف:" أطلب من مدير هيئة الأركان العامة الروسية تنظيم استقبال رسمي لهذه الوحدات".يُذكر أن روسيا أرسلت حوالي 15 طائرة شحن عسكري لإيطاليا محملة بالمعدات والمختصين لمساعدتها في مواجهة تفشي وباء " كورونا".