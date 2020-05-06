الرئيس اللبناني: طلبنا الدعم من صندوق النقد الدولي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، أن خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة هي خطة إنقاذيّة واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي.وقال عون، في كلمة في مستهل الحوار الوطني الذي دعا إليه اليوم وضم رؤساء الاحزاب والكتل النيابية، إن طلب المؤازرة من صندوق النقد "هو الممرّ الإلزامي للتعافي إن أحسنّا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أوّلًا بأوّل من دون أيّ إملاء أو وصاية أو ولاية".وأشار إلى أن الخطة تهدف" إلى تصحيح الاختلالات البنيويّة في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعيّة والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي".وقال إن الخطة تهدف أيضًا" إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبليّة، ووضع الماليّة العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافيّة من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجيّة".وأعلن أن الخطة " ترمي إلى تطبيق تدابير إصلاحيّة لتعزيز النموّ وزيادة الإنتاجيّة، بالإضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات وتحسين القدرة التنافسيّة للاقتصاد، بالتوازي مع إصلاح مالي يركّز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام".وقال الرئيس عون" ليس الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع"، مشيرًا إلى أن "هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق ودعوت إلى لقاءات مماثلة".وأعلن أن "الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية وطننا الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة يفرض علينا أقصى درجات الشفافيّة وأيضًا أقصى درجات الاتحاد".وتحدث الرئيس عون عن الواقع الحالي في البلاد قائلا:"يعاني لبنان من نقص حادّ في العملات الأجنبيّة المتداولة، وارتفاع مخيف لمعدّلات البطالة والفقر، وارتفاع متفلّت من أيّ ضابط لأسعار السلع على أنواعها، وتهاوي سعر صرف عملتنا الوطنيّة، وتراجع الإيرادات الضريبيّة وانحسار ضماناتنا الاجتماعيّة".وترأس الرئيس عون الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، النائب اسعد حردان عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، النائب فيصل كرامي عن اللقاء التشاوري، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وحضر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.