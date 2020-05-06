فوزي: القطاع الخاص شريك رئيسي لاستكمال مسيرة الإنتاج

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إنه إذا تم الإعلان عن اكتشاف عقار جديد لفيروس كورونا فإن ذلك سيعدّ مؤشرًا إيجابيًا لعودة فتح الاقتصاد في العالم، خاصة مع التزام القطاع الخاص بحماية العمال بالمصانع والشركات.وأكد فوزي أن القطاع الخاص في مصر سيظل شريكًا رئيسيًا للدولة، لاستكمال مسيرة العمل والإنتاج بقوة والحفاظ على العمالة وتطبيق برامج المسئولية المجتمعية من أجل العبور معًا من الأزمة بسلام دون خسائر.جاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال بتقنية الفيديو كونفرانس بعنوان: "الأثر الاقتصادي، العلمي، الاجتماعي، الثقافي لفيروس كورونا على العالم وانعكاسه على مصر"، بمشاركة الدكتور إسماعيل سراج الدين المدير المؤسس والفخري لمكتبة الإسكندرية الجديدة ونائب رئيس البنك الدولي سابقًا، والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.