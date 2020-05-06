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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق شوقي: مصر الدولة الوحيدة التي تجري امتحانات في ظل كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:26 م
طارق شوقي
طارق شوقي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يتم إجراء امتحانات فيها فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير قائلا: "دا مش كلامى دا كلام المؤسسات الدولية، مصر هي الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات فى اللحظة دى، وأمريكا وإنجلترا عجزا عن إجراء الامتحانات"، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون و200 ألف طالب يؤدون الامتحانات من منازلهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 20202021، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

واستعرض الوزير ما تم فى مسيرة تطوير التعليم خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن تطوير التعليم بدأ عام 20182019، موضحا أن أزمة كورونا كانت سببا فى تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بها، مشيرا إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف الثالث الابتدائى فى المطبعة الآن، معلنا أن الوزارة تعمل الآن على بناء المواد الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى.

وأشار إلى أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدخال التكنولوجيا فى التعليم كانت مهمة صعبة وتمت بمقاومة من البعض، قائلا: "ما حققناه خلال الأعوام الماضية ساعدنا على مواجهة الوضع الحالى، وطلاب أولى وتانية ثانوى محظوظين لأن معاهم أجهزة تابلت، والعام القادم ستكون الامتحانات إلكترونية للسنوات الثلاث من المرحلة الثانوية".

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