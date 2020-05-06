دمياط صفر إصابات وتعافي 180 من كورونا

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن محافظة دمياط حققت الرقم صفر منذ بداية وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث إن المحافظة لم تشهد أية إصابات جديدة، أمس الثلاثاء، لتصبح المرة الأولى خلال شهرين.وأضافت المحافظ، في تصريحات لها، أن هناك ١٨٠ حالة تعافى من فيروس كورونا المستجد، بعد خروجهم من مستشفيات العزل، بعد أن تحولت نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، حيث تعد المحافظة الأعلى فى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.وأكملت محافظ دمياط ان إجمالى عدد المصابين بكورونا من محافظة دمياط ٣٢٢ حالة وإجمالي المخالطين المعزولين في منازلهم ٤٠٠ فرد، وتم عزل المخالطين للحالات المصابة بكورونا في منازلهم وتوفير كل الخدمات لهم، موضحة أن التزام أهالى دمياط بالإجراءات الوقائية أدى إلى صفر إصابات بكورونا.