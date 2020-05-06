روسيا: 4 آلاف مصاب بكورونا في حالة حرجة

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن أن حوالي 4 آلاف مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا حالتهم حرجة.وقال موراشكو، خلال جلسة عبر الفيديو للجنة الصحة بمجلس الدوما، اليوم الأربعاء: "هناك حوالي 4 آلاف مريض مصاب بالفيروس التاجي في حالة حرجة"، مضيفًا "أنهم يحتاجون إلى تهوية الرئتين ودعم جهاز التنفس".وأشار موراشكو إلى أن لقاحًا روسيًا يُجرب حاليًا في المرحلة غير السريرية ضد الفيروس التاجي يحقق نتائج إيجابية.