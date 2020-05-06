قطر تسجل 830 حالة كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 146 حالة من المرض، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2070 حالة.وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة من فيروس كورونا تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا.وأكدت الوزارة أنه تم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العلاج المناسب حسب الوضع الصحي لكل حالة.وأعلنت وزارة الصحة العامة بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبًا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، معتبرة أن الفترة الحالية هي فترة تفشي الفيروس.