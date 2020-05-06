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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 830 حالة كورونا جديدة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:21 م
كورونا
كورونا
أمينة ذكى
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 146 حالة من المرض، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2070 حالة.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة من فيروس كورونا تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا.

وأكدت الوزارة أنه تم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العلاج المناسب حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة بأن الفترة الحالية ستشهد تذبذبًا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، معتبرة أن الفترة الحالية هي فترة تفشي الفيروس.

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