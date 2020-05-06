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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكردي: مؤسسات المجتمع المدني دعمت المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:21 م
الدكتور عصام الكردي
الدكتور عصام الكردي
هبه عويضه
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شكر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، أمس، كل مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية، والذين قدموا استجابةً سريعة من أجل حماية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الكردي" أن منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية أبدت أداءً استباقيًا رائعًا في تقديم يد العون والمساعدة لمستشفيات جامعة الإسكندرية والحجر الصحي، لافتًا أن هذا يعكس قدرتها على الوعي في التعامل مع الأزمات طويلة المدى، وتوجه الكردي بالشكر لمؤسسة رجب للتنمية الإجتماعية، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية خدمات مرضى القلب، وجمعية أصدقاء مرضى القلب، ونادي روتاري، ومنصور للسيارات، وجملة ماركت، ومؤسسة بيت الخبرة.

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت تبرعات لتأسيس معمل الفيروسات (corona - covid 19) بمعمل جراحات اليوم الواحد بالعيادات الخارجية حتي تتمكن المستشفيات الجامعية من تقديم تحليل الـPCR بمحافظة الإسكندرية مباشرة بدلًا من إجرائه بمحافظة القاهرة واستغراق مزيد من الوقت، كما تضمنت التبرعات تجهيزات خاصة بالتطهير وأدوات الإسعافات الأولية، والمساعدة في أعمال الرعاية في مناطق الحجر الصحي، التي حددته منظمة الصحة العالمية WHO.

ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني تسهم أيضًا في تقديم التوعية للمواطنين بمخاطر الفيروس، ووسائل مواجهته، وطرق الوقاية منه، وحمايتهم من خطره.

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