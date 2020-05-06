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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدعو الأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي جديد لليبيا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:20 م
روسيا
روسيا
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أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين، أنه لا يمكن ضمان السلام في ليبيا إلا من خلال الحوار بين الليبيين.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، عن تصريح كوزمين في مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، قوله إن موسكو تعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة بحاجة إلى تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن بعد استقالة غسان سلامة.

وأشار إلى أنه من الممكن فقط ضمان السلام في ليبيا من خلال الحوار بين الليبيين.

وقال الدبلوماسي الروسي "نود أن نكرر أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار خارج البلاد، مضيفا "في الوقت نفسه، من المستحيل المبالغة في تقدير أهمية دور الأمم المتحدة في حل الوضع في البلاد".

وتابع قائلا "نحيي غسان سلامة وندعو الأمين العام إلى تعيين مبعوثه الخاص في أقرب وقت ممكن من أجل العملية الليبية".

يشار إلى أنه في 2 مارس الماضي، كتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة على تويتر أنه تنحى لأسباب صحية.

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