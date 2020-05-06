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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

487 حالة إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا ليصل الإجمالي إلى 13184

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:19 م
كورونا
كورونا
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سجلت أوكرانيا 487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية ليرتقع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 13184 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية (يوكرينفورم) عن تصريح وزير الصحة مكسيم ستيبانوف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قوله إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا خلال الــ 24 ساعة الماضية ارتفع بمقدار 487 شخصا ليصل إلى 13184 شخصا وتوفى 11 آخرين.

وأضاف ستيبانوف: " خلال الــ24 ساعة الأخيرة، أصيب 487 شخصًا من بينهم 27 طفلًا و72 من العاملين في المجال الطبي".

وتابع قائلا إنه تم نقل 118 شخصًا إلى المستشفى، وسجلت البلاد وفاة 11 شخصا، معظمهم كانوا مصابون بأمراض مصاحبة.

وذكر بأنه خلال فترة تفشي الوباء أصيب 13418 شخصًا من بينهم 505 أطفال و2251 من العاملين في المجال الصحي وتعافى 2097 شخصا وتوفى 327 شخصا.

وكان مجلس الوزراء الأوكراني قد قرر تمديد فترة الالتزام بنظام الحجر الصحي الساري في البلاد حتى 11 مايو إلى 22 مايو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

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