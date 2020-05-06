التحفظ على 2 طن أرز وسكر قبل احتكارها في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التحفظ على 2 طن من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص قبل إخفائها عن المستهلكين لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع تموينية لرفع أسعارها.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، لحجبه عن التداول كمية من المواد الغذائية بقصد احتكارها ورفع أسعارها للتربح منها.تمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله على 2 طن سلع غذائية "أرز أبيض وسكر حر" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، تم اتخاذ للإجراءات اللازمة وتحرر المحضر وأخطرت النيابة التحقيقات.