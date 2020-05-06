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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش السورى يطهر 2.1 هكتار من الألغام

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:17 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن وحدات سلاح الهندسة بالجيش السوري قامت خلال الساعات الـ24 الماضية بتطهير 2.1 هكتار من الألغام.

وذكر المركز الروسي -في بيان اليوم الأربعاء- أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش قامت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام على مساحة ٢٫١ هكتار في كل من مدينتي عربين ودوما وقريتي مزرعة محمود وحوش الفارة بريف دمشق وفي ومدن جاسم والحارة وإنخل وبلدة كفر شمس بريف درعا.

وأضاف البيان أنه تم اكتشاف وتدمير 28 عبوة ناسفة نتيجة لعملية التطهير هذه. وأوضح البيان أيضا أنه لم يتم تسجيل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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