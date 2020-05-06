تحرير 1829 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة تستهدف تحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات.أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة- عن ضبط 1829 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: "359 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 90 مخالفة السير بدون تراخيص قيادة وتسيير، 8 دراجة نارية مخالفة.13 مخالفة موقف عشوائي، 21 مخالفات شروط الترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.