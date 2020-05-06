«كورونا» يلغي احتفالات العيد القومي لدمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء الاحتفالات بعيد المحافظة القومي، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكدت المحافظ أيضًا إرجاء جميع افتتاحات المشروعات التى نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج احتفالات عيد دمياط القومى، هذا وقد تقدمت الدكتورة منال عوض بالتهنئة لأبناء المحافظة بهذه المناسبة داعية الله أن يعيدها بالخير والرخاء وان يحفظ مصر واهلها من كل مكروه وسوء.محافظة دمياط تحتفل بعيدها القومي في الثامن من مايو من كل عام وذلك تخليدًا لذكرى انتصار شعبها العظيم على الحملة الصليبية في معركة فارسكور وأسر لويس التاسع ملك فرنسا عام ١٢٥٠.