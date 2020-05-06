تمديد عزل قرية الزعفران بكفر الشيخ حتى 10 مايو

أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، القرار (423) لسنة 2020، بتمديد عزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وذلك حتى 10 مايو المقبل، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.كما أصدر محافظ كفر الشيخ، القرار رقم (422 ) لسنة 2020م، بانتهاء العمل بالقرار رقم (389) لسنة 2020م، بشأن عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وفك العزل عن القرية والذي تم فرضه في 16 إبريل الماضي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والخطة الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كل الشوارع والمنازل والمباني بالقرية، بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها، موضحًا أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.