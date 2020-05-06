تراجع الإقبال.. كيف أثر كورونا على شراء سلع رمضان؟

على العكس من كل عام في شهر رمضان، مما يحدث من إقبال شديد على شراء السلع الغذائية بشراهة، وكذا الإقبال على شراء الياميش الرمضاني بجميع أنواعه، وضع فيروس "كورونا" هذا العام بصمته على تلك العادة الشرائية ليغيرها.فقد قل الإقبال على شراء الياميش مقارنة برمضان الماضي، ليستبدله الزبائن بشراء سلع غذائية مثل الأرز والمكرونة، موضحًا أن القوة الشرائية للزبائن قلت مع انتشار فيروس كورونا، وبدلًا من شراء السلع الاستهلاكية مثل الياميش أصبحوا يفضلون شراء الطعام.كما أكد رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، موضحًا أن هناك تراجع في الطلب على ياميش رمضان، مسجلًا بذلك انخفاض بنسبة 80 % مقارنة برمضان السابق، ليشير إلى أن المواطنين مع استمرار أزمة كورونا وتداعياتها على كثير من الأسر دفعهم للإقبال على السلع الأساسية والإحجام عن شراء الياميش، رغم تراجع أسعاره بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.ويرجع ذلك إلى أن أغلب شباب المدن الصغيرة والقرى يعملون باليومية وتأثرت دخولهم منذ انتشار الفيروس، فلم يعد لديه ما يكفي لشراء السلع الأساسية والياميش.وتابع أن الاتجاهات الشرائية للمصريين في النصف الثاني من الشهر الكريم متوقعا أن تتغير، فبدلًا من شراء الياميش سيتجهون لشراء كحك العيد والملابس، لذا فلا يتوقع أي زياده في الإقبال على السلع الرمضانية الآن مهما انخفضت أسعارها.كما أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم استهلاك المصريين من الدواجن فى الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم هذا العام تراجعت بنسبة تتراوح بين 20-30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بعد انخفاض المبيعات بسبب تأثير تداعيات فيروس "كورونا" على دخل المواطنين علاوة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومنها حظر حركة المواطنين والتي أثرت على العديد من مظاهر الشهر الكريم، ومنها العزومات العائلية وإغلاق المطاعم والفنادق.فكان يرتفع إجمالي الطلب على الدواجن بنسبة 30% برمضان مقارنة بالمعدل اليومي العادي، ولكن هذا العام زاد الإقبال بنحو 10% فقط.و تشير الدراسات إلى أن 83 % من الأسر تغير عاداتها الغذائية عادة خلال رمضان من كل عام، حيث تتضاعف نسبة الإنفاق المالي، إذ يرتفع حجم الاستهلاك من اللحوم والطيور لنحو 63%، فضلًا عن زيادة نسبة استهلاك المكسرات بنحو 25%، وزيادة الولائم والعزومات فى منزل الأسرة بنحو 23% مقارنة بالشهور العادية، ما يترتب عليه زيادة فى نفقات الطعام وارتفاع نسبة الفاقد فى الموائد المصرية لنحو 60%، وترتفع إلى 75% في العزومات والولائم الرمضانية.كما أكدت إحصائيات الدخل والإنفاق على زيادة معدلات الاستهلاك في هذا الشهر بـ150%، ويقدر حجم إنفاق الأسر المصرية على الطعام بنحو 44.9 % من إجمالي انفاقها السنوي، ويصل إجمالي استهلاك مصر من السلع الغذائية طوال العام بنحو 200 مليار جنيه، بمتوسط يومي 547 مليون جنيه، وهو ما لم يحدث بهذا العام.كما أنه إذا قورن إنفاق المصريين هذا العام على السلع الرمضانية مقار نة بسابقيه من أوام نجد أنه بالعام الماضي ارتفعت معدلات استهلاك السلع الغذائية بنسبة 70%عن باقي شهور السنة، كما ارتفع استهلاك منتجات اللحوم والدواجن، بنسبة 50%، وبالأسبوع الأول من الشهر الكريم تناول المصريون حوالي 2.7 مليار رغيف خبز و10 آلاف طن من الفول و40 مليون دجاجة.ففي شهر رمضان السابق وحده بلغ إنفاق المصريين حوالي 55 مليار جنيه، بخلاف باقي شهور العام الذي يتراوح متوسط الإنفاق بها تقريبًا من 35 إلى 40 مليار جنيه، وذلك كما أوضحه الدكتور جمال القليوبي رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية.وقد أكدت دراسات متخصصة أن الأسر المصرية تنفق حوالي 45% من إجمالي إنفاقها السنوي، على الغذاء، منها فقط ما يقارب 15% في شهر رمضان الذي تتحول فيه محال ومتاجر السلع الغذائية إلى ساحات معارك كبرى لاقتناص أكبر قدر من الأغذية.وذكرت أرقام من الغرفة التجارية بالعام الماضي تثبت أن المصريين يأكلون في رمضان حوالي 50 ألف طن أرز 20 ألف طن "مكرونة" وألف طن "دقيق فاخر" و600 ألف دقيق عادى وأكثر من 72 ألف طن "فراخ"، وهو ما يمثل أن المواطنين يستهلكون حوالي 35 % من الإنتاج السنوي خلال شهر رمضان، وأن 80% من دخل المواطن الشهري يتم صرفه على السلع.أما عام 2016 على سبيل المثال، فتجاوز فيه الإنفاق 35 مليار جنيه فقط، وذلك على الرغم من الشكوى المتكررة من المواطنين من الارتفاع بالأسعار.وقد أنفق المصريين حوالي 200 مليار جنيه على الطعام فقط، أي حوالى 45 بالمائة من إجمالى الإنفاق السنوى كما أكدت الدراسات بهذا العام أن معدلات الإنفاق ارتفعت خلال رمضان ترتفع بنسبة 70 بالمائة عن باقي شهور السنة، كما ارتفع معدل استهلاك منتجات اللحوم والدواجن، بنسبة 50 بالمائة.وفي خلال أسبوع واحد تناول المصريون حوالى 2.7 مليار رغيف خبز و10 آلاف طن من الفول و40 مليون دجاجة، وخلال الشهر حوالى 50 ألف طن أرز 20 ألف طن مكرونة وألف طن دقيق فاخر و600 ألف دقيق عادى وأكثر من 72 ألف طن فراخ.أي ما يعادل 35 % من الإنتاج السنوي، وحوالي 80 % من دخل المواطن الشهرى، وتم صرفه على السلع الغذائية في رمضان بهذا العام.وبعام 2015 أكد الجهاز المركزي للإحصاء أن المصريين انفقوا مليار جنيه يوميا في شهر رمضان.كما كشفت شركة "أبسوس" للأبحاث واستطلاعات الرأي أن المصريون انفقوا حوالي 6% من ميزانياتهم على المتنزهات والليالي الرمضانية مساءً، ونسبة 3% لاحتياجات عادية أهمها "السجائر" هذا العام، حيث استهلك المصريون كميات كبيرة منها في الفترة من الإفطار وحتى السحور.وازداد استهلاك المواطنين في شهر رمضان بنفس العام ليصل إلى نسبة تتراوح بين 25% إلى 50% مقارنة بالأشهر العادية.