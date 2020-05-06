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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المحاكمة العاجلة لـ6 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة بمدينة نصر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:22 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة الجنائية العاجلة في اتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه وانتحال صفة ضباط شرطة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين وهم "ر.ز"، و"أ.م"، و"أ.ع"، و"ف.ح"، و"أ.س"، و"أ.س"، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين وانتحال صفة ضباط شرطة، وخلال الفترة من يناير 2020 حتي مارس من نفس العام تمكنوا من سرقة المجني عليه "محمد.ا"، و"محمود.ح"، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم، وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وتعدوا بالضرب عليهم وقاموا بتلك الوسيلة القسرية من اتمام الجريمة والفرار بالمبالغ المالية.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أنه عقب ورود بلاغ من المجني عليهم بالتضرر من المتهمين عقب سرقته بالطريق العام، وتم ضبطهم من قبل قوات الأمن، وهو أيضا على ذمة إحدى القضايا والتي تحمل رقم 2834 لسنة 2020.

وقال المجني عليه: "إنه أثناء تواجده بمنطقة الحي العاشر، قام المتهمون بانتحال صفة ضباط شرطة وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه منه، وعقب علمه القبض عليهم توجه للقسم لتحرير محضر ضدهم".

وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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