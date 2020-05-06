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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

9 نصائح لمرضى ضغط الدم خلال رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:15 ص
ضغط الدم
ضغط الدم
إسراء جمال
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في إطار سلسلة النصائح التي تقدمها كلية الصيدلة بجامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك، بهدف زيادة الوعى حول سبل الحفاظ على الصحة من خلال اتباع الإرشادات اللازمة، يقدم اليوم الدكتور محمد سعيد ماضي بكلية الصيدلة مجموعة نصائح حول صيام رمضان وارتفاع ضغط الدم.

وتشمل نصيحة اليوم:

١-ضرورة استشارة الطبيب المعالج للتأكد من القدرة على الصيام.
٢-خلال فترة الصيام رجاء الابتعاد عن الضوضاء والمثيرات العصبية، وعدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة.
٣-الإكثار من تناول الخضروات.
٤-التقليل من تناول الأطعمة الدسمة.
٥- تناول الأسماك لأنها تحتوي على أحماض دهنية تساعد في ضبط ضغط الدم.
٦- تناول مثلجات الحليب لاحتوائها على الكالسيوم.
٧-الامتناع عن تناول الملح أو تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح.
٨- الإقلاع عن التدخين الذي قد يسبب في ارتفاع ضغط الدم.
٩-يعتبر رمضان فرصة حقيقية لانقاص الوزن بشكل تدريجي.

ويرى أنه من الأفضل كسر الصيام في حالة إذا طرأ على مرضى ضغط الدم بعض المشكلات مثل نزيف الأنف أو الصداع الشديد أو الإغماء أو فقدان التوازن.

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