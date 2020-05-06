51.4 % تراجعا فى العجز التجارى خلال فبراير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 4.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 51.4 %.ولفت جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 % حيث بلغت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.4 %، فواكه طازجة بنسبة 65.3 %، أدوية ومحضرات صيدلة 32.4 %، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 25.6 %).وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 23.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 6.6%، أسمدة بنسبة 20.0%، البترول الخام بنسبة 55.1 %).أما عن الواردات، أظهرت بيانات الإحصاء انخفاض قيمة الواردات بنسبة 29.9 %، حيث بلغت 4.64 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 6.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 28.6 %، قمح بنسبة 25.2%، منتجات البترول بنسبة 68.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 36.2 %).بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 135.2%، سيارات ركوب بنسبة 23.3%، ذرة بنسبة 10.5%، زيوت مكرره بنسبة 38.6%).