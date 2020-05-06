رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

51.4 % تراجعا فى العجز التجارى خلال فبراير

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:14 ص
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 1.95 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 4.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 51.4 %.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 % حيث بلغت 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 2.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 11.4 %، فواكه طازجة بنسبة 65.3 %، أدوية ومحضرات صيدلة 32.4 %، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 25.6 %).

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 23.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 6.6%، أسمدة بنسبة 20.0%، البترول الخام بنسبة 55.1 %).

أما عن الواردات، أظهرت بيانات الإحصاء انخفاض قيمة الواردات بنسبة 29.9 %، حيث بلغت 4.64 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل 6.62 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 28.6 %، قمح بنسبة 25.2%، منتجات البترول بنسبة 68.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 36.2 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 135.2%، سيارات ركوب بنسبة 23.3%، ذرة بنسبة 10.5%، زيوت مكرره بنسبة 38.6%).

موضوعات متعلقة

شفاء 11 حالة جديدة من كورونا بعزل أسوان

بلاغ ضد شركة طيران خاصة تجبر العاملين على توقيع إجازة بدون أجر

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

«توفى خلال تناوله الإفطار».. اللحظات الأخيرة فى حياة الطبلاوى

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بث حي عبر الإنترنت للجنائز لمحاصرة فيروس كورونا

قاضية توقف إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية في نيويورك

عاصمة ليتوانيا تنظم «أسبوع موضة الكمامات»

السبت.. إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

على قناة قصور الثقافة.. «قابل للكسر» أولى سهرات ليالى رمضان

«هيئة الكتاب» تبث مشاركة يحيى الفخرانى بمعرض القاهرة 1994

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية