«مستقبل وطن» يوزع السلع الغذائية على متضرري كورونا في مطروح

واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة مرسى مطروح، توزيع الدفعة الثانية من شنطة المواد غذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا، والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.ويأتي ذلك استكمالًا لدور الحزب المجتمعي ومشاركته الدولة في تقديم كل وسائل العون للمواطن، لتخفيف العبء عنه، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، وتحت رعاية المهندس صالح سلطان أمين الحزب بالمحافظة.وقام فريق الحزب بالمحافظة، بتوصيل المواد الغذائية، إلى منازل المستحقين لها من المواطنين وفقًا لكشوف تم إعدادها مسبقا لضمان وصول المساعدات الي مستحقيها الفعليين.وأشار أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن عملية التوزيع سبقها نزول عدة فرق من الحزب إلى هذه القرى لعمل كشوف واقعية للمستحقين، مشيرًا إلى أن أمانة الحزب بالمحافظة تستهدف معاونة الأسر المستحقة، وتخفيف العبء عنها خلال شهر رمضان المبارك.يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيتم استكمال توزيع باقي الكمية ليلة القدر.