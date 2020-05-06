رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء الأسهم الأوروبية تحت ضغط بيانات ألمانية سلبية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:10 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ
طباعة
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط تهاوي طلبيات المصانع الألمانية لأدنى مستوى لها على الاطلاق خلال شهر مارس بسبب قيود فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في تقليص الطلب المحلي والخارجي على السلع الألمانية.

وارتفع مؤشر يورو ستوكس 600 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12 % مسجلا 335 نقطة، كما صعد مؤشر "فوتسي إم أي بي" الإيطالي بنسبة 0.27% عند مستوى 17440 نقطة، فيما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.21 % وسجل الألماني "داكس" هبوطا نحو 0.16% عند مستوى 10710 نقطة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الألماني صباح اليوم انهيار الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية الي أدنى مستوى منذ بدء السجلات عام 1991 حيث قلص انتشار وباء كورونا الطلب محليا وخارجيا.

وسجلت الطلبيات على المصانع الألمانية انخفاضا بنسبة 15.6% خلال شهر مارس مقابل 1.06% في فبراير وتوقعات بانخفاضها 10.0%، ويعد ذلك ضربة قوية للاقتصاد الأكبر أوروبيا الذي يعتمد كثيرا على حركة الصادرات.

على صعيد أخر، ابدى المستثمرون تفاؤل حيال توجه دول أوروبية إلى إعادة فتح اقتصادها بشكل تدريحي ومن بينها إيطاليا، التي تعد أشد المتضررين من تفشي جائحة فيروس كورونا، في محاولة للموازنة بين انقاذ الاقتصاد المنكوب من تداعيات الفيروس والحفاظ على أرواح الموطنين عبر الحرص على عدم حدوث انتكاسة او هجمة ثانية للمرض.

موضوعات متعلقة

«توفى خلال تناوله الإفطار».. اللحظات الأخيرة فى حياة الطبلاوى

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 28 درجة

وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

بث حي عبر الإنترنت للجنائز لمحاصرة فيروس كورونا

قاضية توقف إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية في نيويورك

عاصمة ليتوانيا تنظم «أسبوع موضة الكمامات»

السبت.. إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

على قناة قصور الثقافة.. «قابل للكسر» أولى سهرات ليالى رمضان

«هيئة الكتاب» تبث مشاركة يحيى الفخرانى بمعرض القاهرة 1994

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية