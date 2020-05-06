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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة التعدي على أراض زراعية في البحيرة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:01 ص
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البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزى المحمودية- بدر، عن إزالة حالتي تعد على مساحة 642 م2، عبارة عن إزالة قواعد خرسانية على مساحة ٥٧٢ م٢ بقرية سيدى عقبة بالمحمودية، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 70 م عبارة عن شده خشبه لصب دور أول بدون رخصة بقرية عبد المجيد المرسى بمركز بدر.

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.

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