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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إسبانيا يحصل على دعم يتيح تمديد حالة الطوارئ

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:58 ص
بيدرو سانتشيث
بيدرو سانتشيث
وكالات
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يبدو أن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث سيحصل على أصوات كافية في البرلمان اليوم الأربعاء، لتمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين بينما تخرج البلاد من إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في العالم.

يسلط التشاحن في البرلمان بشأن كيفية إدارة الخروج من إجراءات العزل العام، التي دمرت الاقتصاد وأدت إلى تسريح عدد هائل من الموظفين، الضوء على البيئة السياسية الهشة في بلد شهد أربع انتخابات عامة خلال أربع سنوات.

وحصلت حكومة سانتشيث الائتلافية الضعيفة على دعم حزب الباسك القومي إضافة إلى حزب المواطنين (ثيودادانوس) المنتمي ليمين الوسط الذي قال في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إنه سيؤيد تمديد حالة الطوارئ التي ينتهي أجلها يوم السبت.

ويضمن هذا أصواتا كافية لتمرير القرار وسط أجواء سياسية مشحونة خسرت فيها الحكومة تأييد الحزب الشعبي المعارض المنتمي للتيار المحافظ لأي تمديد.

وسيكون القرار رابع تمديد لمدة أسبوعين لحالة الطوارئ التي يقول سانتشيث إنها ضرورية لتقييد الحركة بينما تخرج البلاد ببطء من واحدة من أكثر إجراءات العزل العام في أوروبا صرامة.

وأودى وباء فيروس كورونا بحياة أكثر من 25 ألف شخص في إسبانيا.

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