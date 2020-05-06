باتفاق مع الأمم المتحدة.. تنفيذ محطة طاقة شمسية بجامعة الزقازيق

وقع الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، اتفاق تعاون لتنفيذ نظام خلايا شمسية بهندسة الزقازيق بدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي.وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة هند فروح، مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة، من خلال "الفيديو كونفرانس"، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي.وقال رئيس جامعة الزقازيق، أنه في إطار الدور المجتمعي للجامعة وتنفيذًا لخطة مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة تحرص الجامعة على دعم هذا التعاون بين كلية الهندسة ومركز تحديث الصناعة، وأن تكون جامعة الزقازيق أول جامعة مصرية حكومية في تطوير تكنولوجيا الخلايا الشمسية، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الجامعة ومركز تحديث الصناعة في العديد من المشاريع المستقبلية.من جانبه أشار الدكتور هشام فوزي، عميد كلية الهندسة، إلى أن الهدف من إنشاء محطة للطاقة الشمسية بكلية الهندسة بتكلفة تقدر بحوالى مليون و200 ألف جنيه، توفير كهرباء بقوة 85 كيلو واتساعة، بالإضافة إلي ما يمثله المشروع من مزايا بيئية فإنه يمثل فرصة لتدريب وتنمية مهارات الطلاب، والمهندسين، والفنيين في تصميم وتنفيذ أنظمة الخلايا الشمسية وإعداد كوادر قادرة على تقديم الدعم الفني والإستشارات في هذا المجال، وإثراء البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ووجه الشكر إلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومركز تحديث الصناعة لإتاحة هذه الفرصة لخدمة المجتمع.في حين قال الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن هذه المشروعات يتم تنفيذها في إطار دعم برنامج تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة الهدف المتعلق بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 بالإضافة لاتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ولتعميم استخدام أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة لإستغلال الطاقة الشمسية المتوافرة في مصر في توليد الكهرباء بكافة القطاعات.من ناحيتها أوضحت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية، أن هذا الإتفاق هو ثاني اتفاق تعاون ينفذه مشروع نظم الخلايا الشمسية مع الجامعات بعد إتفاق مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث يهدف إلى دعم انتشار إستخدام الخلايا الشمسية الصغيرة وتطوير سوق إنتاج نظم الخلايا الشمسية، بالإضافة إلي إنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلي، وإعداد كوادر فنية والأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب.