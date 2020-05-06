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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طُردوا من المنزل.. توفير مسكن لأسرة تقيم في الشارع بالأميرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:55 ص
توفير مسكن لأسرة
توفير مسكن لأسرة
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع ما نشر بعدد من المواقع عن وجود أسرة تقيم في الشارع بعد طردهم من الغرفة التي كانوا يقيمون بها بسبب عدم دفع الإيجار بشارع السواح بالأميرية، كما وجهت مدير إدارة المطرية بالتوجه للأسرة، لبحث تقديم مساعدات للحالة، وتوفير سكن بشكل عاجل لهم.

وكلفت وزيرة التضامن، علاء عبد العاطي معاون الوزير للرعاية الاجتماعية بمرافقة الوحدة المتنقلة لفريق حماية الكبار والصغار بلا مأوى إلى مكان تواجد الأسرة بمنطقة الأميرية لمقابلة الأسرة، حيث تم عمل دراسة حالة لها وتبين أنها مكونة من الأب ويدعى سيد حامد 41 عامًا والأم و4 أطفال لم يلتحقوا بالتعليم منهم طفلين ذكور عبد الرحمن 7 سنوات ومحمد 5 سنوات، وطفلتين إناث 3 سنوات وأخرى رضيعة سنة وأربعة شهور وجميع الأبناء لديهم شهادات ميلاد فيما عدا الابنة الرضيعة غير مسجلة بسجلات المواليد، وكان يعمل الأب كان سائق توك توك وتمت سرقته ويعمل الآن بجمع القمامة والتسول وتعرضت الأسرة للطرد من المنزل التي كانت تسكن به لعدم قدرتها على دفع الإيجار.

وبعد دراسة الحالة ومعرفة ظروف الأسرة تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتوفير دار لإيداع الأسرة بها مؤقتا، وبالفعل تم إيداعهم بدار ضيافة، وجارى توفير مسكن خاص للأسرة وإيجاد فرصة عمل له.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ اللازم من إجراءات نحو تسجيل الطفلة الرضيعة بسجل المواليد بمجرد استقرار أوضاع الأسرة من خلال فريق الوحدة المتنقلة التابعة لبرنامج أطفال بلا مأوى، وكذلك متابعة إلحاق الأطفال بالتعليم بمجرد استقرار أوضاع الأسرة إلى جانب بحث ضمهم لمستفيدي تكافل وكرامة.
توفير مسكن لأسرة
توفير مسكن لأسرة

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