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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

996 إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:54 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 996 إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 220325.

وكشفت الوزارة، أمس الثلاثاء، أنّ 70% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها في إسبانيا في الـ24 ساعة الماضية كانت ضمن الطاقم الطبي.

ومع انحسار الوباء أخيرا بعد أن بلغ ذروته منذ أكثر من شهر، بدأت إسبانيا التحرك لتخفيف إجراءات الإغلاق بعد أسابيع من انخفاض معدل الوفيات والإصابات الجديدة.

ومنذ تفشي الوباء، سجّلت إسبانيا أكثر من 250 ألف إصابة، بينهم أشخاص ثبت أنهم مصابون بالفيروس عبر اختبارات الأجسام المضادة.

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