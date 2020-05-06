ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 22.8 ألف

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد إلى 22 ألفًا و823 شخصًا بعد ظهور حالات جديدة.وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل باكستان بلغ حتى الآن 526 شخصًا، مضيفة أن إقليم البُنجاب والسند الباكستانيين يشهدان العدد الأكبر من حالات الإصابة.يُشار إلى أن باكستان أعلنت أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 22 ألفًا و299 شخصًا.