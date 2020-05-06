«BMW» تخفض استثماراتها بسبب أزمة كورونا

عانت شركة "بي إم دابليو" الألمانية للسيارات أيضا من عواقب جائحة كورونا، وتعتزم بسبب ذلك خفض استثماراتها على نحو واضح.وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة ميونخ أنها سجلت في الربع الأول من هذا العام صافي ربح بقيمة 574 مليون يورو، وهو تقريبا نفس قيمة ما سجلته من أرباح ضعيفة في الربع الأول من عام.2019وكان سبب ضعف أرباح الربع الأول في العام الماضي يعود إلى اضطرار الشركة لتخصيص 1.4 مليار يورو لغرامة محتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات احتكارية.وقال المدير المالي نيكولاس بيتر إن الشركة ستخفض وعاءها الاستثماري من 5.7 مليار يورو العام الماضي إلى أقل من 4 مليارات يورو هذا العام، وأضاف: "في ضوء الوضع الحالي، إما أن نعلق بعض المشاريع أو نخضعها لمزيد من المراجعة".وعلى الرغم من تراجع الطلب على السيارات الجديدة خلال أزمة كورونا، ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.5% إلى 23.3 مليار يورو.وقد زادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب لأكثر من الضعف إلى 1.38مليار يورو - وذلك بسبب انخفاض الأرباح العام الماضي على خلفية الغرامة المحتملة على الشركة بسبب ممارسات احتكارية.ومع ذلك، حققت الشركة هامش تشغيل بنسبة 1.3%في نشاطها الأساسي الخاص بالسيارات.