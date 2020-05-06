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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة السويس يكشف نظام وطريقة الأبحاث المطلوبة لصفوف النقل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:49 ص
جامعة السويس
جامعة السويس
بورسعيد:شيماء رشاد
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صرح الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، أنه سيتم الإعلان عن عناوين ومحاور الأبحاث وطريقة إجراء البحث لكل كلية يوم ٧ مايو الجاري عن طريق منصة موقع جامعة السويس وليس برنامج Microsoft teams، على أن يتم في موعد لاحق لهذا التاريخ إيضاح كيفية رفع الأبحاث على موقع الجامعة، على أن يبدأ الطلاب رفع ابحاثهم بدءا من يوم ٣١ مايو الجاري ولمدة أسبوع.

وأضاف الشرقاوي فى تصريحات صحفية له اليوم، أن لكل مادة سيكون لها بحث منفصل خاص بها، لافتا إلى أن بخصوص الطالب المحمل بمادة أو أكثر من الفصل الدراسى السابق أو من السنوات السابقة سيتم عقد امتحان تحريرى للطالب عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة، مضيفا أن بخصوص التحويل لكلية مناظرة في جامعة أخرى.

وأشار رئيس جامعة السويس، إلى أن غدا 7 مايو سيتم الإعلان عن شكل الورقة البحثية والشكل الداخلى من خلال نموذج template سينشر على موقع الجامعة يشرح محاور البحث وكيفية عمله، لافتا يحق لكل طالب أن يقوم بعمل بحثه منفردا أو بالاشتراك مع غيره بحد أقصى ٥ طلاب في البحث الواحد.

وتابع "الشرقاوي" أنه في حالة اشتراك أكثر من طالب في عمل بحث واحد سيتم تقييم البحث بشكل إجمالي وإذا كان يستحق النجاح سيكون جميع المشتركون فيه ناجحون، والعكس صحيح أيضا مضيفا بخصوص ان مواد الفصل الأول التي حصل فيها الطالب على تقدير ضعيف وقابل للرفع سيتم تطبيق قواعد الرفع والرأفة على مواد الفصل الدراسي الأول طبقا للوائح والقواعد المنظمة.

وقال إن استمارة تقييم البحث موجودة على موقع الجامعة، وستكون درجة النجاح هي النسبة الموجودة في لوائح الكليات ٥٠ درجة أو ٦٠ درجة على حسب لوائح كل كلية، مضيفا أن طلاب التخصصات الهندسية سيؤدى فيها الطالب امتحان حال انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويكون التقييم فيها إما ناجح أو راسب.

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