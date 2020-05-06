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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض اليورو وسط قلق حيال مشتريات المركزي الأوروبي للسندات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:45 ص
اليورو
اليورو
وكالات
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استأنف اليورو الاتجاه النزولي اليوم الأربعاء في حين بلغ الين الياباني أعلى مستوى مقابل الدولار الأمريكي في سبعة أسابيع بعد قرار من محكمة في ألمانيا بشأن مشاركة برلين في برنامج تحفيز لمنطقة اليورو.

ومنحت أعلى محكمة في ألمانيا أمس الثلاثاء البنك المركزي الأوروبي ثلاثة أشهر لتبرير مشتريات بموجب برنامج شراء سندات أو يخسر مشاركة بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) في أحد برامجه الأساسية للتحفيز.

وهبط اليورو لأقل مستوى في ستة أيام إلى 1.0816 دولار اليوم. وفي أحدث تعاملات، فقدت العملة الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.0825 دولار.

ومن المتوقع أن يتمكن البنك الأوروبي من تبرير مشتريات السندات ومن ثم لن يخرج قرار المحكمة الألمانية برنامج التحفيز لمنطقة اليورو عن مساره على الأرجح. ولكن الضبابية أحدث عامل يضغط على مواجهة أوروبا للفيروس وتقوض مشروع منطقة اليورو والعملة الموحدة.

وساعد تراجع اليورو العملات الاسكندنافية على استعادة بعض القوة.

وسجلت الكرونة السويدية أعلى مستوى مقابل اليورو في شهرين بينما بلغت نظيرتها النرويجية أعلى مستوى في شهر مقابل العملة الموحدة.

وارتفعت العملة اليابانية 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 106.35 ين.

وكانت قد سجلت في وقت سابق 106.30 ين وهو أعلى مستوى منذ 17 مارس.

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