ضبط 821 هاربا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام فاروق، مدير الأمن.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 821 حكمًا قضائيًا، وهم كالتالى: 9جنايات، و159 حكم حبس جزئي، و21 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلي 449 أحكام غرامات، و183 أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.