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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قاضية توقف إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية في نيويورك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:39 ص
انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة
وكالات
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أعادت قاضية أمريكية انتخابات الرئاسة التمهيدية التي ألغتها ولاية نيويورك الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من أن تشكل خطرا غير ضروري في الولاية التي أصبحت بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

و قال دوجلاس كيلنر الرئيس المشارك للمجلس الانتخابي في نيويورك إن الانتخابات التمهيدية في الولاية "غير ضرورية ولا أهمية لها"، نظرا لأن نائب الرئيس السابق جو بايدن هو المرشح المفترض بالفعل للحزب الديمقراطي، مضيفا "إن المجلس الانتخابي في نيويورك يراجع القرار ويحضر للطعن عليه".

لكن القاضية أناليسا توريس أصدرت أمرا قضائيا أوليا بإجراء الانتخابات التمهيدية يوم 23 يونيو، وقال أندرو يانج المرشح الرئاسي السابق والذي أقام الدعوى "يسعدني أن قاضية اتحادية اتفقت مع الرأي القائل بأن حرمان الملايين من حق التصويت في نيويورك خطأ".


وقال أندرو كومو حاكم نيويورك لشبكة سي.إن.إن الإخبارية إن الانتخابات التمهيدية ستجرى وفقا للأمر الصادر يوم الثلاثاء لكنه أشار لاحتمال الطعن.

وسيخوض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الانتخابات سعيا للحصول على فترة ولاية ثانية.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ونحو 71 ألف حالة وفاة في حين تجاوزت الوفيات بسبب الجائحة على مستوى العالم 255 ألفا.

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