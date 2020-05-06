تفاصيل خطة «التعليم» لتطوير خدمات الطبقة المتوسطة

تبدأ وزارة التعليم مطلع يوليو المقبل في تنفيذ خطتها الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2021، والتي تستهدف تطوير التعليم الموجه للطبقة المتوسطة، وذلك بإنشاء عدد من المدارس الجديدة بنظام التعليم الياباني والدولي والتطبيقي، تصل إلى 37 مدرسة، فضلًا عن تطوير المدارس الحالية في بعض المحافظات.وتشهد المخصصات الاستثمارية الموجه لتطوير قطاع التعليم العام المقبل ارتفاعًا كبيرًا بنسبة تصل إلي 35% عن العام الحالي، بقيمة 16.8 مليار جنيه.وأشار بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 202021 الذي تقدمت به وزارة التخطيط إلى البرلمان في إطار الموازنة الجديدة للدولة، إلى أن الخطة الاستثمارية للتعليم في 2021 ستقوم على استكمال المبادرات الجارية والتي تشمل:1- خفض كثافات الفصول وذلك من خلال إنشاء 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة وتشمل الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، الفيوم.2- إتاحة التعليم المتميز للطبقة المتوسطة عن طريق إنشاء 27 مدرسة جديدة، منها 13 مدرسة تعليم ياباني، 10 مدارس دولية، 4 مدارس متفوقين.3- التوسع في إنشاء المدارس التطبيقية، وتتضمن خطتها إنشاء 10 مدارس فنية جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص، تستوعب نحو 3600 طالب.