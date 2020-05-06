تفاصيل غرق السفينة العراقية فى ميناء أم قصر

كشف موقع بغداد بوست العراقي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل غرق السفينة العراقية في مدخل ميناء أم قصر الذي يعتبر من أهم الموانئ العراقية.وأشار الموقع العراقي إلى أن النائب كاظم فنجان الحمامي، أعلن عن غرق سفينة عراقية في مدخل ميناء أم قصر.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن "سفينة الصالحية العراقية غرقت قبل قليل في مدخل ميناء أم قصر الشمالي، بسبب انقلابها بعد تعرضها إلى عاصفة ترابية شديدة القوة".وأضاف الحمامي، أن زوارق القوة البحرية العراقية تقوم بعملية انتشال الطاقم، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في ذلك لأن الوضع كان ليلا والطقس مترب ومدى الرؤية شبه معدوم.وتابع: أنه لا توجد لدينا تقارير من هو الناجي من الطاقم ومن الذي غرق".