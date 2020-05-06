وزير الإعلام ينعى الطبلاوى: رحل بجسده وبقى بصوته العذب

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، مؤكدًا أن الطبلاوي يعد أحد أهم قراء القرآن الكريم المجودين.واختتم: رحم الله الشيخ الطبلاوى الذى لبى نداء ربه فى ليله من ليالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رحل بجسده وسيبقى فى الدنيا صوته العذب فى تلاوته للقرآن الكريم.