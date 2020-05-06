بدء إعلان تفاصيل «المشروعات البحثية» لطلاب النقل بجامعة الإسكندرية

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، عن أنه اعتبارًا من غد الخميس الموافق 7 مايو 2020، سيبدأ الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة "بالمشروع البحثي" البديل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي اعتمدت هذه الطريقة للاختبارات والتقييم وفقًا للضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.وأكد "الكردي" أن إجمالي المواد الدراسية التي سيتم فيها تقديم البحث بلغت 870 مادة على مستوى 21 كلية، وسيتم البدء في تسليم هذه الأبحاث اعتبارًا من 31 مايو 2020، مشيرًا إلى أن إجمالي المواد التي سيتم الامتحان فيها إلكترونيًا بلغت ما يزيد على 249 مادة، وذلك في الكليات المحدودة العدد، وتمتلك بنية تحتية إلكترونية قوية ووسيلة تكنولوجية مع الطلاب تضمن أداء الامتحانات بنجاح وتم تدريبهم عليها مسبقًا.وفيما يخص الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وافق مجلس الجامعة على قيام الطلاب المكفوفين بتقديم بحث مقالي في مواد الدراسة، وبخصوص طلاب الصم والبكم وطلاب الدمج سيتم اختبارهم عن طريق اختبار موضوعي MCQ.كما اعتمد المجلس القواعد والضوابط المنظمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019- 2020 وفق ما قرره المجلس الأعلى للجامعات وما تم الاتفاق عليه فى مجالس الكليات.