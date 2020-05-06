جوتيريش: ذوو الاحتياجات الخاصة الأكثر تضررًا من كورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن مليار شخص حول العالم من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين الأكثر تضررًا من فيروس كورونا فيما يتعلق بالوفيات.وكشف- في مقطع مصور- حصة الوفيات بفيروس كورونا في دور الرعاية، حيث يتواجد كبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتراوحت ما بين 19% و72%، مشيرًا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبة في الحصول على معلومات تتعلق بالصحة العامة، وتطبيق إجراءات النظافة الأساسية والوصول للمنشآت الصحية.وقال إنه في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا، فمن المرجح بصورة كبيرة أن يعاني من ظروف صحية صعبة، ربما تؤدي للموت، موضحًا "حتى في الظروف العادية، من غير المرجح أن يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل أو المشاركة في المجتمع"، مضيفًا: "الوباء عزز من عدم المساواة وأوجد تهديدات جديدة".