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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجوية القطرية تنهار وتعلن إمكانية الاستغناء عن موظفيها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:59 ص
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
أمينة ذكى
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حذرت شركة الخطوط الجوية القطرية موظفيها من إمكانية الاستغناء عنهم في ظل انهيار الطلب على الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان الشركة الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء.

وتعرضت شركة طيران الخليج، التي سافرت إلى أكثر من 170 وجهة مع 234 طائرة اعتبارًا من مارس، لخسائر كبيرة الفترة الماضية لاسيما بعد إغلاق المطارات وحظر السفر لحتواء انتشار كورونا.

وكان اتحاد النقل الجوي الدولي قد حذر الشهر الماضي من أن حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنخفض بأكثر من النصف هذا العام.

فيما قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيانه، "الحقيقة هي ببساطة أننا لا نستطيع الحفاظ على عدد الموظفين الحاليين وسنحتاج إلى التخلي عن عدد كبير من الوظائف الزائدة عن الحاجة - بما في ذلك طاقم الطائرة".

ولم تحدد المذكرة عدد موظفيها الذين يزيد عددهم عن 30 ألفًا المعرضين لخطر الفصل، على الرغم من أن الشركة اضطرت إلى خفض خدمات الركاب إلى 35 وجهة فقط.

وقالت شركة الطيران في بيان "نواجه تحديات كبيرة مثل باقي شركات الطيران ويجب علينا أن نعمل بشكل حاسم لحماية مستقبلنا، "ونتيجة لذلك، يمكن للخطوط الجوية القطرية أن تؤكد أنها بصدد الاستغناء عن العديد من الموظفين الزائدين عن الحاجة مع محاولتنا لتقديم الدعم لجميع الموظفين المتضررين.

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