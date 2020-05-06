إطلاق 3 صواريخ قرب مطار العاصمة العراقية

أعلن الجيش العراقي في بيان عاجل له اليوم الأربعاء، عن إطلاق 3 صواريخ من نوع "كاتيوشا" قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بدون وقوع ضحايا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية منذ قليل.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وقد عثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز "التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر"​​​.