إصابات كورونا في الأرجنتين تتجاوز الـ5 آلاف

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين 5 آلاف حالة اليوم الأربعاء، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي بلغته جاراتها تشيلي والبرازيل وبيرو.وقالت الوزارة إن حالات الإصابة المؤكدة بمرض «كوفيد- 19» الناجم عن الفيروس ارتفع بواقع 134 إلى 5020، فيما زاد عدد الوفيات إلى 264 من 260 في التقرير الصادر مساء أول الإثنين.وسجلت بيرو عددًا أكبر بكثير من حالات الإصابة المؤكدة تجاوز 50 ألفًا أمس الثلاثاء.ونجحت الأرجنتين في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد لا تسمح لسكان المدن الكبيرة بمغادرة منازلهم إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ أو شراء البقالة ولوازم الأسرة.وخففت بعض المراكز الحضرية الأصغر بعض القيود لكنها لا تزال تحت حجر صحي مفروض في أنحاء البلاد حتى العاشر من مايو على الأقل.