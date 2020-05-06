رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

متحف في فيينا يوثق بالصور أزمة كورونا للأجيال المقبلة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:43 ص
متحف في فيينا
متحف في فيينا
وكالات
طباعة
قال متحف تاريخ المدينة في فيينا، اليوم الأربعاء، إن دعوته السكان إلى تقديم صور لأشياء تستخدم يوميًا لتوثيق جائحة كورونا للأجيال المقبلة، لقيت تجاوبًا كبيرًا حتى الآن.

وأوضحت الناطقة باسم المتحف كونستانزا شيفر، لوكالة فرانس برس، إن الإدارة تلقت حوالى 1800 صورة لأقنعة ولافتات وغيرها من الأشياء منذ أن أطلق متحف فيينا دعوته في 25 مارس، مضيفًا "نريد أن يكون هناك طريقة نروي من خلالها لأطفالنا وأحفادنا ما حدث في فيينا لأن هذه لحظة مهمة جدًا بالنسبة إلينا جميعًا، وعلينا أن ندعو إلى ذلك الآن الكثير من المشاريع التي ظهرت في بداية الأزمة، مثل المبادرات التي أطلقت لمساعدة سكان الأحياء، لم تعد موجودة".

وقد نشرت حوالى 200 صورة تلقاها المتحف على موقعه الإلكتروني.

وقالت شيفر إن المتحف سيستمر في قبول الصور "طالما أن الوباء موجود"، مشيرة إلى أن متاحف أخرى في النمسا وألمانيا بدأت مبادرات مماثلة في محاولة لتوثيق الأزمة للأجيال المقبلة.

وسجلت النمسا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 9 ملايين نسمة نحو 15600 إصابة بفيروس كورونا و606 وفيات.

موضوعات متعلقة

بلاغ ضد شركة طيران خاصة تجبر العاملين على توقيع إجازة بدون أجر

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

«الصحة العالمية» تحث الدول على التحقيق في احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

السبت.. إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة

متحف في فيينا يوثق بالصور أزمة كورونا للأجيال المقبلة

تفاصيل استئناف ألمانيا دورى كرة القدم 21 مايو

تراجع أرباح ديزنى 90% بسبب كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

على قناة قصور الثقافة.. «قابل للكسر» أولى سهرات ليالى رمضان

«هيئة الكتاب» تبث مشاركة يحيى الفخرانى بمعرض القاهرة 1994

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية