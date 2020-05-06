متحف في فيينا يوثق بالصور أزمة كورونا للأجيال المقبلة

قال متحف تاريخ المدينة في فيينا، اليوم الأربعاء، إن دعوته السكان إلى تقديم صور لأشياء تستخدم يوميًا لتوثيق جائحة كورونا للأجيال المقبلة، لقيت تجاوبًا كبيرًا حتى الآن.وأوضحت الناطقة باسم المتحف كونستانزا شيفر، لوكالة فرانس برس، إن الإدارة تلقت حوالى 1800 صورة لأقنعة ولافتات وغيرها من الأشياء منذ أن أطلق متحف فيينا دعوته في 25 مارس، مضيفًا "نريد أن يكون هناك طريقة نروي من خلالها لأطفالنا وأحفادنا ما حدث في فيينا لأن هذه لحظة مهمة جدًا بالنسبة إلينا جميعًا، وعلينا أن ندعو إلى ذلك الآن الكثير من المشاريع التي ظهرت في بداية الأزمة، مثل المبادرات التي أطلقت لمساعدة سكان الأحياء، لم تعد موجودة".وقد نشرت حوالى 200 صورة تلقاها المتحف على موقعه الإلكتروني.وقالت شيفر إن المتحف سيستمر في قبول الصور "طالما أن الوباء موجود"، مشيرة إلى أن متاحف أخرى في النمسا وألمانيا بدأت مبادرات مماثلة في محاولة لتوثيق الأزمة للأجيال المقبلة.وسجلت النمسا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 9 ملايين نسمة نحو 15600 إصابة بفيروس كورونا و606 وفيات.