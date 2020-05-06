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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل استئناف ألمانيا دورى كرة القدم 21 مايو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:41 ص
كرة القدم
كرة القدم
وكالات
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تنوي ألمانيا السماح باستئناف دوري كرة القدم الذي توقف، منتصف مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في مايو الحالي وراء أبواب موصدة بحسب مسودة اتفاق بين المستشارة أنجيلا ومختلف الولايات، حصلت على نسخة منها وكالة "فرانس برس".

وجاء في المسودة بأن إقامة مباريات الدرجتين الأولى والثانية ستكون "من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية" للأندية الـ36، وهي فكرة "مقبولة" اعتبارا من تاريخ معين في مايو سيتم تحديدها خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو اليوم الأربعاء بين ميركل ورؤساء المقاطعات الألمانية الـ16 الذين يملكون الكلمة الفصل للسماح بمعاودة الأحداث الرياضية، في حين تحدثت وسائل الإعلام الألمانية عن تاريخ 21 مايو لمعاودة النشاط.

وبحسب مسودة الاتفاق، فإن "استئناف المسابقات يجب أن تسبقها فترة حجر صحي لمدة أسبوعين بشكل معسكر تدريبي في هذه الحالة".

وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الدوري في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التليفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 ناديا من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية على شفير الإفلاس.

كما يرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محوريا بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشيًا.

وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على أرضية الملعب.

وتوقفت كرة القدم المحلية، مثلها مثل غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، منذ منتصف مارس الماضي، مع تفشي وباء "كوفيد-19" الذي اقترب عدد وفياته من 250 ألف شخص، لكن ألمانيا بقيت من الدول الكبرى الأقل تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، لاسيما بالمقارنة مع دول البطولات الوطنية الكبرى الأخرى في القارة العجوز والفضل بذلك يعود جزئيا إلى تكثيف الفحوص.

وكان بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب دوري بوندزليجا لدى توقف الدوري متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.

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