لوفتهانزا تواجه أول دعوى قضائية مدنية بشأن تحطم طائرة جيرمان وينجز

تبدأ اليوم الأربعاء في مدينة إسن الألمانية إجراءات نظر أول دعوى قضائية مدنية ضد مجموعة لوفتهانزا الألمانية العملاقة للطيران بشأن حادث سقوط إحدى طائرات شركة جيرمان وينجز التابعة لها حيث يعتقد أن مساعد الطيار تعمد إسقاطها.أقام هذه الدعوى أقارب الركاب الذين لقوا حتفهم في الحادث ضد مجموعة "لوفتهانزا جروب" المالكة لشركة طيران جيرمان وينجز وأكاديمية لوفتهانزا أفييشن ترينينج يو إس إيه للطيران ومقرها الولايات المتحدة.كان مساعد الطيار الذي كان يعاني من الاكتئاب قد تلقى تدريبه على قيادة الطائرات في هذه الأكاديمية.وأشارت التحقيقات إلى أن مساعد الطيار تعمد إسقاط الطائرة فوق جبال الألب بفرنسا يوم 24 مارس 2015.وضمت قائمة ضحايا الحادث 16 تلميذا ومعلمين اثنين من إحدى المدارس الثانوية في مدينة هالترين آم سي في غرب ألمانيا.ويتهم المدعون كلا من أكاديمية الطيران وشركة لوفتهانزا بالقصور والإخفاقات وعدم الارتقاء إلى المستوى المطلوب خلال الفترة التى سبقت المأساة، ويطالبون بتعويضات أكبر من تلك المبالغ التي دفعتها شركة الطيران لأسر الضحايا بالفعل.ومن غير المتوقع صدور قرار من المحكمة بشأن القضية في جلسة اليوم.