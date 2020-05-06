تعذيب واغتصاب.. معاناة المعتقلات في السجون القطرية

كشفت مصادر مطلعة لموقع المعارضة القطرية "قطريليكس" أن المعارضة القطرية المعتقلة في سجون الدوحة من قرابة العامين "أسماء المغربي"، قد زادت حالتها الصحية سوءًا في الفترة الأخيرة بسبب التعرض المستمر للتعذيب والتحرش الجنسي.وأضافت المصادر، أن المغربي قدمت بالفعل شكاوى عديدة للمسؤولين بتعرضها للتحرش الجنسي في البداية وتطور الأمر لاغتصاب أكثر من مرة داخل محبسها، فيما رفض المسئولون التعليق على الأمر.وكانت المغربي قد كشفت عن معاناتها داخل السجن عبر مقطع فيديو مصور لها، وسرعان ما وضعتها السلطات في السجن في السجن الانفرادي كما قام جنود السجن بعمل حملة تفتيش واسعة وتعذيب عدد كبير من السجينات لمعرفة كيفية تسريب مكالمة أسماء المغربي الهاتفية.واستكمالًا للتعذيب، أفادت المصادر بأن السلطات القطرية في السجن عذبت 8 ناشطات قطريات في السجن صعقًا بالصدمات الكهربائية للإفصاح عن كيفية تسريب التسجيل الصوتي للمغربي حتى دخلن الناشطات المستشفى بسبب فرط التعذيب.